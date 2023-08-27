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«В перерыве Личка нас встряхнул и мы понеслись вперёд». Скопинцев - об игре «Динамо» с «Рубином»

На счету футболиста бело-голубых забитый гол.
27 августа 2023 10:26

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался относительно игры команды в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином».

Игра в Казани завершилась со счетом 2:2.

«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» в 6-м туре РПЛ

«Команда вновь показала два разных тайма? Наверное, мы запрягаем дольше, чем могли бы. В перерыве Марцел Личка нас встряхнул, сделал несколько подсказок, где-то надавил, и мы понеслись вперёд.Мы неплохо физически готовы, поэтому во втором тайме добавили в агрессии, скорости и силе, что и вылилось в два забитых гола», — цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».

Московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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