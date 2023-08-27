Защитник «Автомобилиста» Трямкин рассказал о выгодных предложениях от других клубов КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, почему решил остаться в команде, несмотря на выгодные предложения других клубов.

В СМИ появилась информация, что по новому контракту хоккеист заработает 55 млн рублей в год.

«Можно сказать, что сделал родному клубу скидку? Были предложения и больше, чем давал «Автомобилист». Если бы я хотел, то ушёл бы из команды. Провести всю карьеру в родном клубе? Это здорово. Просто кому-то это очень важно, кто-то не придаёт значения», — приводит Sport24 слова Трямкина.

Отметим, что всего в КХЛ Трямкин провёл 554 матча, в которых набрал 118 (31+87) очков.