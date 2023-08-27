Экс-президент «Локомотива» – об игре с «Сочи»: Дзюба не впечатляет. Стоит делать ставку на других

Игра Артема Дзюбы перестала впечатлять, «Локомотиву» в атаке стоит делать ставку на Пиняева и Глушенкова, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-президент красно-зеленых Николай Наумов.

«Победа всего приносит положительные эмоции, что мне, что болельщикам. Но уровень игры клуба заставляет задуматься о будущем. Дзюба вернулся в состав, но никакого тотального изменения нет. Глушенков порадовал, вот это да. Может быть стоит задуматься и делать ставку на него и Пиняева в атаке, перестать играть на Дзюбу», – сказал Наумов.

Очная встреча «Локомотива» и «Сочи» завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте.