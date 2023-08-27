Бывший главный тренер сборной России Капелло прокомментировал назначение Манчини

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал нового главного тренера команды Саудовской Аравии Роберто Манчини отличным специалистом с большим опытом.

«Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашёл себе работу. Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», - сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

13 августа Манчини был уволен с поста главного тренера сборной Италии. В воскресенье было объявлено, что итальянский специалист возглавит сборную Саудовской Аравии. Манчини заключил трехгодичный контракт. Он будет получать около 20 млн евро за сезон.