Старший сын Лионеля Месси вошёл в систему «Интер Майами» 

Тьяго Месси, сын чемпиона мира 2022 года по футболу, аргентинского нападающего Лионеля Месси стал игроком академии «Интер Майами». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Как утверждает источник, 11-летний мальчик будет выступать в составе команды для футболистов возрастом до 12 лет. Фактически он стал одноклубником своего знаменитого отца.

Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента по окончании сезона-2022/2023 после того, как истёк его контракт с «ПСЖ».