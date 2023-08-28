Президент «Бенфики» высказался о возможном уходе Нереса, которым интересуется «Зенит»

Президент «Бенфики» Руй Кошта отреагировал на потенциальный уход из клуба нападающего Давида Нереса.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за 26-летнего футболиста около 45 миллионов евро.



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Как сообщает A Bola, Кошта не собирается продавать Нереса. Сделка возможна лишь за отступные. Они составляют 100 млн евро. Контракт нападающего с «Бенфикой»действует до июня 2027 года.

В текущем сезоне Нерес провел три матча, в которых записал в свой актив две голевые передачи.