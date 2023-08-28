«Рома» надеется завершить сделку по Лукаку сегодня

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшие часы может стать игроком «Ромы».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб уже договорился с »аристократами» по аренде 30-летнего футболиста.

Лукаку может стать игроком «Ромы»

«Рома» заплатит за нападающего пять миллионов евро и планирует завершить трансфер сегодня, 28 августа.

Прошлый сезон 30-летний Лукаку провел на правах аренды в «Интере»: в рамках Серии А он отыграл 25 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.