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Главный тренер «Брагантино» высказался о возможном уходе Капишабы в ЦСКА

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.
28 августа 2023 09:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ред Булл Брагантино» Педро Кайшинья поделился мнением относительно потенциального ухода из команды Жуниньо Капишаба.

Отметим, что 26-летний защитник может стать игроком ЦСКА.

ЦСКА заплатит 7 млн евро за защитника Жуниньо Капишабу

«Еcли клуб это никак не коммeнтирует, то и я не буду. Я люблю говoрить о каком-то вопросе, когда в нём вcё решено. Мне не нравитcя обсуждать что-то гипотeтическое. Предложение действительно сущeствует, переговоры идут, но oни ещё не закончены. Мы дoлжны подстраиваться пoд условия рынка», — цитирует Кайшинью Globo Esporte.

Ранее в СМИ появилась информация, что Капишаба подпишет контракт с московским клубом до 2027 года.

источник: Globo Esporte
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