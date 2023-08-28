Сборная России сыграет в сентябре два матча против олимпийской сборной Египта

Египетская футбольная ассоциация подтвердила, что в сентябре сыграет против национальной команды России.

Заключена договоренность сразу о двух товарищеских матчах.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», - приводит «Спорт-Экспресс» слова пресс-секретаря Египетской футбольной ассоциации Валида Эль-Аттара.

Сбор российской национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Ранее ожидалось, что сборная России сыграет матч против национальной команды Катара.

Объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор