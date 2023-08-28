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Пономарёв: Карраскаль разлагал коллектив в ЦСКА

Ветеран «армейцев» раскритиковал бывшего игрока.
28 августа 2023 16:47
автор: Матвей Макаренко

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на уход вингера Хорхе Карраскаля из клуба. Колумбиец перешёл в столичное «Динамо».

«Всё закономерно. Я придерживаюсь мнения, что в последнее время он разлагал коллектив в ЦСКА, а не способствовал его сплочению. Что касается «Динамо», там он может заиграть. Многое будет зависеть от его поведения», – приводит слова Пономарёва «Евро-футбол.Ру».

Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны «Салернитаны», «Торино», «Вероны» и «Болоньи». Официально о переходе футболиста в «Динамо» стало известно вчера, 27 августа.

«Конфликтов у меня нет, только уважение». Карраскаль — впервые о своем уходе из ЦСКА

источник: «Евро-футбол.ру»
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