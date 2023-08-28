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Матч «Сочи» - «Спартак» может пройти в Краснодаре

На стадионе ухудшилось качество поля.
28 августа 2023 16:52
автор: Александр Кожевников

Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» может быть перенесён в другой город.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», причиной стало ухудшение газона на стадионе «Фишт».

5-6 сентября комиссия РПЛ проведёт повторную оценку качества поля.

Игра запланирована на 16 сентября.

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Фишт»

Ожидается, что матч может пройти в Краснодаре - именно домашний стадион одноимённой команды значится у сочинцев как резервный.

источник: «Советский спорт»
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