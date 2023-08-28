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«Ахмат» может пополниться футболистом из бразильского «Крузейро»

Грозненский клуб сделал предложение по аренде .
28 августа 2023 23:45
автор: Александр Евграфов

Полузащитник бразильского «Крузейро» Даниэль Жуниор может перейти в состав грозненского «Ахмата», сообщает бразильский Globo.

По данным источника, арендная сделка рассчитана на год. Конкурентами российского клуба выступают португальские команды.

21-летний Даниэл хочет получать больше игрового времени на поле, поэтому игрок и его окружение рассматривают возможность ухода. В «Крузейро» также положительно смотрит на возможность перехода в аренду.

В 2023 году атакующий полузащитник принял участие в десяти матчах и забил один гол. Однако с февраля этого года Даниэль не выходил в стартовом составе с февраля, а с 21 июня и вовсе не попадал в заявку клуба.

источник: O Globo
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