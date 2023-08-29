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Бразильский защитник Келвен подтвердил предстоящий переход в ЦСКА

Бразилец близок к переходу РПЛ.
29 августа 2023 07:08
автор: Виталий Овсянников

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подтвердил свой трансфер в московский ЦСКА.

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку» — цитирует Келвена Ge Globo.

Бразильский защитник Келвен играет «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом завершится в феврале 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Келвена составляет 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу.

источник: Ge Globo
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