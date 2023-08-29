ФИФА хочет отстранить Луиса Рубиалеса от футбола на 15 лет

Сегодня, 29 августа, Daily Mail сообщает о том, что ФИФА желает отстранить главу испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса на 15 лет.

Согласно данным источника, Международная федерация футбола будет добиваться, чтобы президенту RFEF не позволяли работать в футболе на протяжении столь длительного срока. Отмечается, что 15 лет – это максимально допустимый срок отстранения от футбольной деятельности.

Ранее дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса со своей должности на 90 дней, после чего национальная прокуратура Испании возбудила против него дело.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграла титул чемпиона. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо без её согласия. Это вызвало большой скандал в обществе.