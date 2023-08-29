«Аль-Иттихад» предложит 150 миллионов евро «Ливерпулю» за Мохамеда Салаха

«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» 150 миллионов евро за египетского вингера Мохамеда Салаха. 31-летний форвард может стать одноклубником французского нападающего Карима Бензема.

Как сообщает CBS Sports, две трети этой суммы по предложению клуб из Англии получит гарантировано. Оставшуюся треть «Ливерпуль» может заработать в качестве бонусов. Египтянин – приоритет для команды из Саудовской Аравии.

Ранее испанское издание AS сообщило, что также одноклубником Бензема может стать его бывшей партнер по мадридскому «Реалу» Серхио Рамос. Переговоры между защитником и командой в активной фазе.