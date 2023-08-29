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Гранат: «Спартаку» будет очень тяжело в матче с «Динамо»

Гранат сделал свой прогноз на дерби.
29 августа 2023 11:50
автор: Матвей Макаренко

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предсказал исход матча между бело-голубыми и «Спартаком». Эксперт считает, что в этой игре нет фаворита.

«В этом московском дерби точно нет фаворита. Почти в каждом дерби у двух команд шансы на победу равны. Уверен, что «Спартаку» будет очень тяжело в этой игре. У красно-белых сейчас началась серия неудачных игр, явный спад, из которого будет сложно вылезти», – приводит слова Граната «Чемпионат».

«Спартак» примет «Динамо» в рамках Кубка России в матче группы D 29 августа. Игра в столице начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» — «Динамо»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

источник: Чемпионат.com
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