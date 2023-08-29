Ташуев заявил, что в «Локомотиве» должны радоваться наличию Дзюбы в команде

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, заявил, что в «Локомотиве» не должны беспокоится из-за того, что игра команды зависит от нападающего Артёма Дзюбы.

- «Рома» — Тотти. Тяжело без него было. Личность всегда определяет, и если такая личность есть на поле. Мало того, что футбольная личность, но еще и авторитетная личность. Это хорошо, когда есть такой человек на поле, который притягивает. За его спиной можно воспитать такую же личность, с которой брать пример. Надо радоваться, что такой футболист есть, - приводит «Матч ТВ» слова Ташуева.

«Локомотив» прервал серию без побед сразу после того, как Дзюба оправился от травмы. В 6-м туре РПЛ был обыгран «Сочи» (1:0).

«Глушенков умничка, но его надо «пинать». Дзюба — об авторе победного гола в матче с «Сочи»

В текущем сезоне 35-летний форвард провёл пять матчей за железнодорожников, забил один гол и отдал одну голевую передачу.