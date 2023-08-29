Бывший спортивный директор «Динамо» назвал переход Сазонова в «Торино» лучшим кейсом РПЛ

Трансфер Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино» - лучший кейс в Российской премьер-лиге, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

«Это очень крутой трансфер. Такой вариант для Сазонова – просто супер. А для «Динамо» это хороший кейс – взять молодого парня за 100 тыс. и продать за 3 млн евро. Они молодцы, лучший кейс РПЛ. Если сделку Захаряна я оцениваю как неудачную, потому что Арсен стоит намного дороже, то трансфер Сазонова считаю очень хорошим. Справится ли он с уровнем чемпионата Италии – это уже другой вопрос. Мне кажется, пока он не готов там играть. Ему много чего ещё не хватает. Поэтому я думаю, что «Торино» дальше отдаст его куда-то в аренду для игровой практики», - сказал Орещук.

Защитник «Динамо» Саба Сазонов перейдёт в итальянский «Торино». Футболист скоро пройдёт медицинский осмотр для завершения трансфера, сумма которого составит 3 млн долларов.