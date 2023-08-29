«Рубин» обыграл «Урал» в Кубке России

«Рубин» в домашнем матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ победил «Урал со счётом 2:1.

За «Рубин» забили Рустам Ашурматов (10-я минута) и ещё один защитник Егор Тесленко (30), на что «Урал» ответил голом Алексея Каштанова (35).

Теперь у трех команд из четырех по три очка, казанская команда замыкает квартет, а «шмели» идут вторыми.

В следующем туре «Урал» примет на своем поле «Локомотив» (6 очков), а «Рубин» сыграет дома с «Ростовом» (3 очка).

Кубок России

Путь РПЛ.

Группа 2.

«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург) - 2:1 (2:1)

Голы: Ашурматов, 10; Тесленко, 30 - Каштанов, 35