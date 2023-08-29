«Динамо» выступило с заявлением после разгромного поражения от «Спартака»

Представители «Динамо» выступили с заявлением после крупного поражения от «Спартака» (1:4) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Динамовцы, нам стыдно за этот результат. Мы виноваты перед вами, нашими верными болельщиками. Будем исправлять ситуацию и доказывать все в ближайших матчах», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм‑канале бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-йяминуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре