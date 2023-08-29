Личка жёстко раскритиковал игроков «Динамо» после крупного поражения от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка жёстко раскритиковал свою команду после крупного поражения от «Спартака» (1:4) в групповом раунде Кубка России.

«Приехали на прогулку, соперник забил четыре, и всё стало понятно. В первом тайме мы играли на любительском уровне. Словно не понимали, что это дерби. Слишком спокойно отнеслись ко всему. Мой комментарий: тот, кто будет играть пешком и назад, — играть не будет», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-я минуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

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