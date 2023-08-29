ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Настоящий лидер». Зарема похвалила Соболева, оформившего дубль в матче с «Динамо»

Форвард «Спартака» ярко себя проявил в игре Кубка России.
29 августа 2023 22:54
автор: Степан Шереметьев

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на крупную победу красно-белых над «Динамо» (4:1) в групповом раунде Кубка России.

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев — настоящий лидер», — приводит слова девушки Metaratings.ru.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-я минуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре

источник: «Метарейтинг»
В «Динамо» прокомментировали пропуск Тюкавиным матча с «Спартаком»
Футболист получил небольшую травму.
29.08.2023 23:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»
Футболист ярко себя проявил в матче чемпионата Саудовской Аравии.
29.08.2023 23:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Личка жёстко раскритиковал игроков «Динамо» после крупного поражения от «Спартака»
Тренер пригрозил футболистам переводом в запас.
29.08.2023 22:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Динамо» выступило с заявлением после разгромного поражения от «Спартака»
Бело-голубые уступили своему сопернику в Кубке России со счетом 1:4.
29.08.2023 22:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Жорди Альба принял решение уйти из сборной Испании
Футболист выступал за национальную команду на протяжении 12 лет.
29.08.2023 22:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Локомотиве» прокомментировал возможный трансфер Изидора
Ранее сообщалось, что французским футболистом интересуется «Марсель».
29.08.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче Кубка России
Игра состоялась в Нижнем Новгороде.
29.08.2023 21:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене».
29.08.2023 21:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.