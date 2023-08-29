«Настоящий лидер». Зарема похвалила Соболева, оформившего дубль в матче с «Динамо»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на крупную победу красно-белых над «Динамо» (4:1) в групповом раунде Кубка России.

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев — настоящий лидер», — приводит слова девушки Metaratings.ru.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-я минуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре