В «Динамо» прокомментировали пропуск Тюкавиным матча с «Спартаком»

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин пропустил матч Кубка России со «Спартаком» из-за небольшой травмы, сообщил журналистам генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

По словам руководителя клуба, Тюкавин будет готов уже к матчу седьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом». Пивоваров также объяснил, что капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна не попал в заявку из-за личных обстоятельств, по причине которых ему пришлось покинуть Россию. При этом в руководстве отказались комментировать, когда Бальбуэна вернётся к выступлениям за «Динамо».

В матче третьего тура группового раунда Кубка России «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 1:4.