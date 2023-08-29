ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Динамо» прокомментировали пропуск Тюкавиным матча с «Спартаком»

Футболист получил небольшую травму.
29 августа 2023 23:40
автор: Александр Евграфов

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин пропустил матч Кубка России со «Спартаком» из-за небольшой травмы, сообщил журналистам генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

По словам руководителя клуба, Тюкавин будет готов уже к матчу седьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом». Пивоваров также объяснил, что капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна не попал в заявку из-за личных обстоятельств, по причине которых ему пришлось покинуть Россию. При этом в руководстве отказались комментировать, когда Бальбуэна вернётся к выступлениям за «Динамо».

В матче третьего тура группового раунда Кубка России «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 1:4.

источник: «Советский спорт»
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»
Футболист ярко себя проявил в матче чемпионата Саудовской Аравии.
29.08.2023 23:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Настоящий лидер». Зарема похвалила Соболева, оформившего дубль в матче с «Динамо»
Форвард «Спартака» ярко себя проявил в игре Кубка России.
29.08.2023 22:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Личка жёстко раскритиковал игроков «Динамо» после крупного поражения от «Спартака»
Тренер пригрозил футболистам переводом в запас.
29.08.2023 22:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Динамо» выступило с заявлением после разгромного поражения от «Спартака»
Бело-голубые уступили своему сопернику в Кубке России со счетом 1:4.
29.08.2023 22:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Жорди Альба принял решение уйти из сборной Испании
Футболист выступал за национальную команду на протяжении 12 лет.
29.08.2023 22:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Локомотиве» прокомментировал возможный трансфер Изидора
Ранее сообщалось, что французским футболистом интересуется «Марсель».
29.08.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче Кубка России
Игра состоялась в Нижнем Новгороде.
29.08.2023 21:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене».
29.08.2023 21:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.