Левандовски раскритиковал игру «Барселоны» на старте сезона

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал игру команды на старте текущего сезона.

Ранее появилась информация, что 35-летний футболист отклонил выгодное предложение и решил продолжить выступать за сине-гранатовых.

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«Когда мы видим, как Ферран или Ансу выходят на поле, сразу два игрока идут вперёд, и так мы создаём больше моментов. Иногда мы не делаем этого. У нас нет нужного количества атакующих игроков, у нас нет поддержки в атаке», – цитирует Левандовски Marca.

В трех турах «сине-гранатовые» набрали 7 очков.

Добавим, что действующее соглашение игрока с »Барселоной» рассчитано до июня 2026 года.