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Холанд признан лучшим игроком АПЛ по версии PFA

23-летний норвежец повторил достижение Руда ван Нистелроя.
30 августа 2023 12:07
автор: Артур Гичунцев

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а нападающий «горожан» Эрлинг Холанд забил 36 голов в 35 матчах. Кроме того, он отдал 8 голевых передач.

Сегодня, 30 августа, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) объявила норвежца лучшим игроком прошедшей кампании.

23-летний бомбардир опередил в голосовании одноклубников Кевина Де Брейне и Джона Стоунза, а также бывшего нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитников Мартина Эдегора и Букайо Сака из «Арсенала».

Таким образом, Холанд стал первым иностранным футболистом после голландца Руда ван Нистелроя, который в сезоне-2001/02 получил награду игроку года по версии PFA в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге.

источник: Профессиональная футбольная ассоциация (The PFA)
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