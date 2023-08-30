Холанд признан лучшим игроком АПЛ по версии PFA

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а нападающий «горожан» Эрлинг Холанд забил 36 голов в 35 матчах. Кроме того, он отдал 8 голевых передач.

Сегодня, 30 августа, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) объявила норвежца лучшим игроком прошедшей кампании.

23-летний бомбардир опередил в голосовании одноклубников Кевина Де Брейне и Джона Стоунза, а также бывшего нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитников Мартина Эдегора и Букайо Сака из «Арсенала».

Таким образом, Холанд стал первым иностранным футболистом после голландца Руда ван Нистелроя, который в сезоне-2001/02 получил награду игроку года по версии PFA в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге.