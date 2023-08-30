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Сенников о разгромном поражении «Динамо»: «Спартак» настроился, как на финал Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России отметил, что бело-голубые не сдавались даже при счёте 4:0.
30 августа 2023 13:31
автор: Никита Плохих

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России прокомментировал фантастический счёт в игре «Спартака» и «Динамо», а также рассказал о причинах поражения «бело-голубых».

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«Спартак» настроился, как на финал Лиги чемпионов, а команда Лички, как на обычную тренировочную игру. Поэтому начало, конечно, провалили. «Спартак» при своих болельщиках хотел реабилитироваться после предыдущей, не очень хорошей игры. Такой старт получился ошеломляющий. Наверное, те эксперименты, которые были в обороне «Динамо», были видны сразу, было понятно, что это всё неправильно сделано. Те замены, которые последовали на 24-ой минуте внесли коррективы, и «Спартак» больше не смог забить. Но за 26 минут команда проиграла матч. Ну, бывают такие ошибки. Ничего страшного. Самое главное, что «Динамо» не развалилось, они продолжили играть и, по сути, второй тайм они выиграли 1:0. Поэтому есть всё-таки положительная нотка», - заявил Сенников.

29 августа состоялось дерби «Спартака» и «Динамо» в рамках Кубка России на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «красно-белых».

источник: «Советский спорт»
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