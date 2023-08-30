Юрий Заварзин обвинил Личку в провальной игре против «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо», а также бывший президент Российской премьер-лиги в беседе с корреспондентом «Советского спорта» объяснил провал «бело-голубых» в матче против спартаковцев.

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«Весьма неожиданно, откровенно говоря. Думал, «Динамо» будет поживее выглядеть, чем они вчера себя показали. А «Спартак» дома играл, был более мотивирован, я так предполагаю. Плюс ко всему, последние неудачи относительно выступлений в чемпионате. Поэтому, наверное, собрались получше, а у «Динамо» почему-то опять не получилось. Я считаю, что команда потенциально не слабее, проблема в тренерском коллективе, потому что тот мотиватор, который у них есть, в течение нескольких лет возглавлял команду, с которой просто боролся в чемпионате, чтобы не вылететь. И сложно перестроиться человеку, который боролся за то, чтобы не вылететь, и тут прийти в команду, которую нужно замотивировать, чтобы она стала лидером чемпионата, а то и чемпионом или призёром. Вот поэтому все так и вышло», - сказал Заварзин.

Напомним, во вчерашней домашней игре «Спартак» разгромно победил «Динамо» в рамках Кубка России. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.