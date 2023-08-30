Экс-наставник «Спартака»: после победы над «Динамо» Абаскалю только добавилось проблем

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил победу красно-белых над «Динамо» (4:1) матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«В Кубке просматриваются игроки, которые мало задействованы в чемпионате. В «Спартаке» вышли ребята, которым надо попадать в состав, те же Зиньковский, Игнатов, Литвинов. Все они проявили себя с очень хорошей стороны. В «Динамо» этого не было», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-йяминуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Тотальное уничтожение. «Спартак» разгромил «Динамо» и в третий раз за месяц забил четыре