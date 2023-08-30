ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

В Сочи на стадионе «Фишт» состоялся матч третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный одноимённый клуб принимает московский ЦСКА.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей. По регламенту турнира, встреча перешла в серию пенальти.

Победу в серии послематчевых одиннадцатиметровых одержал ЦСКА - 5:4. Победу армейцам принёс точный удар Милана Гаича.

«Сочи» и ЦСКА набрали равное количество очков после двух туров - по три балла. Обе команды одержали победы в первом туре - «Сочи» обыграл «Факел», а ЦСКА разгромил «Оренбург».