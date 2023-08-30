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«Балтика» одержала первую победу над «Зенитом» в XXI веке 

Последний раз калининградцам удалось одолеть питерский клуб 25 лет назад.
30 августа 2023 22:08
автор: Глеб Шевяков

В среду, 30 августа, «Балтика» на своём поле победила «Зенит» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 1:0.

Таким образом, калининградский клуб впервые за 25 лет смог одолеть сине-бело-голубых. Последняя победа балтийцев над петербуржцами состоялась в 1998 году в рамках 29-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Балтики».

В настоящее время «Балтика» располагается на первом месте в турнирной таблице группы С, имея в своём активе девять очков после трёх проведённых матчей. «Зенит» идёт на второй позиции с шестью баллами.

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