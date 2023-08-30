«Ничего страшного не случилось». Сергей Семак – о поражении «Зенита» от «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр еще много», – приводит слова 47-летнего специалиста «Матч ТВ».

По итогам трёх туров Кубка России «Балтика» располагается на первом месте в турнирной таблице группы С, имея в своём активе девять очков после трёх проведённых матчей. «Зенит» идёт на второй позиции с шестью баллами.

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