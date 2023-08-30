Нигматуллин: «Локо» попал в турбулентность, из которой не смог выйти. «Ростов» сыграл на 5 с плюсом

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин подвел итоги матча с «Ростовом».

Встреча прошла на групповом этапе Кубка России и завершилась поражением москвичей (1:2).

«У Карпина достаточно молодая команда, которой не хватает стабильности. Но сегодня сыграли просто на пять с плюсом. У «Локомотива» те же проблемы. В сегодняшней игре они попали в турбулентность, из которой не смогли выйти. Сейчас у них чередуются матчи успешные с не очень успешными, поэтому решения серьезных задач от «Локомотива» ждать не стоит, хотя в принципе главный тренер проводит неплохую работу.

Молодняк Галактионова способен взять кубок или чемпионат, но для этого нужно года два. Пока «Локомотив» к борьбе с «Зенитом» за первые места не готов», – сказал Нигматуллин.