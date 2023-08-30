ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Наумов назвал худших футболистов «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Он также подчеркнул, что отсутствие Артёма Дзюбы серьезно сказывается на игре команды.
30 августа 2023 23:21
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Видимо, «Ростову» больше нужна была победа, чем «Локомотиву». По турнирной таблице кубка было видно – ту атаку, которую Галактионов сделал в «Локомотиве», себя не оправдала.

Что касается «Ростова», то Карпин всё время в работе: всё время что-то придумывает, что-то делает. Он творческий человек. Поэтому я не исключаю, что «Ростов» выйдет из этого пике и обязательно поправит своё турнирное положение.

«Локомотиву» же не хватило желания бороться. Особенно в первом тайме. «Ростов» все единоборства выиграл, высоким прессингом просто придавил соперника. Вышли игроки, которые должны доказывать свою состоятельность, а они оказались просто безалаберными: что Раков, что Сарвели. Сарвели вообще меня удивляет. Очень плохо выглядит Жемалетдинов. Ну а самое главное – отсутствие Дзюбы. Сегодня это говорит о том, что команда без него выглядит намного хуже. Это странно, но это действительно так», – сказал Наумов.

Ранее о поражении «Локомотива» в матче с «Ростовом» высказался бывший вратарь красно-зеленых Руслан Нигматуллин.

источник: «Советский спорт»
«Антверпен» вновь обыграл АЕК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов 
По результатам двухматчевого противостояния бельгийский клуб одолел соперника с общим счётом 3:1.
30.08.2023 23:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов 
Датский клуб добился прохода в следующий этап еврокубка благодаря победе в первом матче.
30.08.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСВ» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив «Рейнджерс»
«ПСВ» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив «Рейнджерс»
После ничьей на выезде клуб из Эйндховена одержал уверенную победу дома.
30.08.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Погиб брат защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны
Сообщалось, что он вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.
30.08.2023 23:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тикнизян признался, что мечтает играть в Европе, но не покинет «Локомотив» этим летом 
Ранее сообщалось, что к футболисту красно-зелёных проявляет интерес «Байер».
30.08.2023 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» объявил о трансфере Бенжамена Павара из «Баварии»
Француз выступал за немецкую команду с 2019 года.
30.08.2023 22:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нигматуллин: «Локо» попал в турбулентность, из которой не смог выйти. «Ростов» сыграл на 5 с плюсом
Матч завершился с минимальным преимуществом донского клуба.
30.08.2023 22:47
Футбол
автор: Никита Плохих
Агент Головина отреагировал на вызов футболиста в сборную России 
Представитель россиянина также рассказал, как эту информацию восприняли в «Монако».
30.08.2023 22:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.