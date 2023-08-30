Наумов назвал худших футболистов «Локомотива» в матче с «Ростовом»

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Видимо, «Ростову» больше нужна была победа, чем «Локомотиву». По турнирной таблице кубка было видно – ту атаку, которую Галактионов сделал в «Локомотиве», себя не оправдала.

Что касается «Ростова», то Карпин всё время в работе: всё время что-то придумывает, что-то делает. Он творческий человек. Поэтому я не исключаю, что «Ростов» выйдет из этого пике и обязательно поправит своё турнирное положение.

«Локомотиву» же не хватило желания бороться. Особенно в первом тайме. «Ростов» все единоборства выиграл, высоким прессингом просто придавил соперника. Вышли игроки, которые должны доказывать свою состоятельность, а они оказались просто безалаберными: что Раков, что Сарвели. Сарвели вообще меня удивляет. Очень плохо выглядит Жемалетдинов. Ну а самое главное – отсутствие Дзюбы. Сегодня это говорит о том, что команда без него выглядит намного хуже. Это странно, но это действительно так», – сказал Наумов.

Ранее о поражении «Локомотива» в матче с «Ростовом» высказался бывший вратарь красно-зеленых Руслан Нигматуллин.