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Погиб брат защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны

Сообщалось, что он вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.
30 августа 2023 23:28
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба «Динамо» принесла соболезнования защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэне в связи со смертью брата.

«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжелой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Ранее парагвайский защитник пропустил матч со «Спартаком» (1:4) в Кубке России из-за отъезда по семейным обстоятельствам.

Сообщалось, что он вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.

источник: ФК Динамо (Москва)
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