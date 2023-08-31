7 игроков из чемпионата России попали в список футболистов, готовых к выступлению в топ-лигах

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) представил список футболистов, готовых к выступлению в топ-лигах.

Примечательно, что в рейтинг вошли 7 футболистов, играющих в чемпионате России, а именно: Сергей Волков («Краснодар»), Артем Карпукас («Локомотив»), Даниил Денисов («Спартак»), Роберт Ренан («Зенит»), Виктор Мелехин («Ростов»), Саба Сазонов («Динамо») и Сергей Пиняев («Локомотив»).

Первое место в рейтинге занял Антонио Силва из «Бенфики», второе – Георгий Судаков из донецкого «Шахтера», а замкнул тройку Пабло Майя из «Сан-Пулу».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль возглавил список футболистов до 23 лет, которые успешнее других идут используют дриблинг.