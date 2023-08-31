ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении клуба от «Балтики»

Последний раз калининградцам удалось одолеть питерский клуб 25 лет назад.
31 августа 2023 10:15
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Балтики» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Игра в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Балтика» одержала первую победу над «Зенитом» в XXI веке

«К сожалению, не хватило агрессивности, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились. Видно, что «Балтика» — очень квалифицированная команда. Ту агрессивность, который не хватило нам, с лихвой восполнили хозяева — очень хорошую игру провели», — приводит «Матч ТВ» слова Сантоса.

Обе команды начали турнир с двух побед. Таким образом, благодаря этой победе «Балтика» возглавила группу С.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Агент Миранчука сообщил, что Алексей не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини
Российский полузащитник выступает за бергамасков с 2020 года.
31.08.2023 10:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Клубы мира установили новый рекорд, потратив в трансферное окно более 7,5 млрд евро
Побито достижение, установленное четыре года назад.
31.08.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Галактионов прокомментировал слухи об интересе «Байера» к Наиру Тикнизяну
Главный тренер не стал исключать ухода футболиста.
31.08.2023 10:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник московского «Динамо» Сазонов прошёл медосмотр в расположении «Торино»
В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
31.08.2023 10:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Краснодара» Кордоба высказался об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии
Футболист выступает в РПЛ с 2021 года.
31.08.2023 10:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжит карьеру в АПЛ
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны нескольких английских клубов.
31.08.2023 09:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата перейдет в «Торино»
Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата перейдет в «Торино»
Будущее россиянина зависит от трансфера колумбийца.
31.08.2023 09:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Феликс близок к переходу в «Барселону»
Вторую часть прошлого сезона игрок провел в «Челси».
31.08.2023 09:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.