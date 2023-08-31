Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении клуба от «Балтики»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Балтики» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Игра в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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«К сожалению, не хватило агрессивности, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились. Видно, что «Балтика» — очень квалифицированная команда. Ту агрессивность, который не хватило нам, с лихвой восполнили хозяева — очень хорошую игру провели», — приводит «Матч ТВ» слова Сантоса.

Обе команды начали турнир с двух побед. Таким образом, благодаря этой победе «Балтика» возглавила группу С.