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Галактионов прокомментировал слухи об интересе «Байера» к Наиру Тикнизяну

Главный тренер не стал исключать ухода футболиста.
31 августа 2023 10:22
автор: Артур Гичунцев

«Локомотив» не получал предложений о трансфере полузащитника Наира Тикнизяна. Об этом заявил главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов.

«На сегодняшний день предложений по нему нет, он игрок «Локомотива», готовится к играм за национальную команду Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». Сами знаете, что все может произойти в любую секунду, мы можем только предполагать. Но на сегодняшний день предложений нет», – сказал тренер клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Тикнизян получил предложения из чемпионата Германии: им, как пишет пресса, интересуются «Байер» и «Вердер». Кроме того, на игрока испанский претендует «Реал Сосьедад». Сам футболист не стал скрывать, что мечтает выступать в европейской лиге, но этим летом, скорее всего, не будет менять команду.

источник: «Советский спорт»
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