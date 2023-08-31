Агент Миранчука сообщил, что Алексей не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини

Футбольный агент Вадим Шпинёв, клиентом которого является российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, заявил, что игрок останется в составе итальянской команды.

Он сообщил, что после общения с наставником бергамасков Джан Пьеро Гасперини, россиянин решил не менять клубную прописку в текущее трансферное окно.

«Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — заявил Шпинёв в интервью изданию «Чемпионат».

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