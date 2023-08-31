Ветеран «Спартака» - о составе сборной России: все абсолютно бесцветные и одинаковые. Просто серость

Анзор Кавазашвили оценил список из 49 футболистов, вызванных в Карпиным на матчи с Египтом и Катаром.

Накануне был опубликован состав игроков, которых Карпин вызвал на сбор в национальную команду. В него вошли 49 футболистов. В беседе с корреспондентом «Советского спорта» чемпион СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень игроков, а также отметил непрекращающиеся поиски Карпина.

«Что бы не сделал главный тренер, я считаю, что это выборочный состав, из которого будут примерно определять основной. Это будет 22 человека, которые обычно вносятся в заявку на любые крупнейшие турниры. Посмотрите, кого из этих 49 человек вы знаете. Да, вы там найдёте знакомые фамилии из многих ведущих команд РПЛ, всё, 10-12 человек. Остальные все новые. У Карпина продолжается поиск основного состава футболистов. Он этим занимается с первого дня прихода к руководству сборной России. Если бы у нас были шикарные футболисты, такие как Месси и Рональдино, я бы сказал, что очень сложно выбрать. А у нас такая ситуация, что кого бы не заменили, они все абсолютно бесцветные и одинаковые игроки. Просто серость»,- сказал Кавазашвили.

Ранее тренер голкиперов сборной России рассказал, почему Валерий Карпин вызвал на сбор сразу 49 человек.