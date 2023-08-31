ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ветеран «Спартака» - о составе сборной России: все абсолютно бесцветные и одинаковые. Просто серость

31 августа 2023 12:28
автор: Элина Бурина

Анзор Кавазашвили оценил список из 49 футболистов, вызванных в Карпиным на матчи с Египтом и Катаром.

Накануне был опубликован состав игроков, которых Карпин вызвал на сбор в национальную команду. В него вошли 49 футболистов. В беседе с корреспондентом «Советского спорта» чемпион СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень игроков, а также отметил непрекращающиеся поиски Карпина.

«Что бы не сделал главный тренер, я считаю, что это выборочный состав, из которого будут примерно определять основной. Это будет 22 человека, которые обычно вносятся в заявку на любые крупнейшие турниры. Посмотрите, кого из этих 49 человек вы знаете. Да, вы там найдёте знакомые фамилии из многих ведущих команд РПЛ, всё, 10-12 человек. Остальные все новые. У Карпина продолжается поиск основного состава футболистов. Он этим занимается с первого дня прихода к руководству сборной России. Если бы у нас были шикарные футболисты, такие как Месси и Рональдино, я бы сказал, что очень сложно выбрать. А у нас такая ситуация, что кого бы не заменили, они все абсолютно бесцветные и одинаковые игроки. Просто серость»,- сказал Кавазашвили.

Ранее тренер голкиперов сборной России рассказал, почему Валерий Карпин вызвал на сбор сразу 49 человек.

источник: «Советский спорт»
Бывший вице-президент ФИФА высказался о составе сборной Карпина на матчи с Египтом и Катаром
Вячеслав Колосков заметил, что в большом количестве игроков ничего необычного нет.
31.08.2023 12:42
Футбол
автор: Элина Бурина
Арсен Захарян рассказал, почему не перешёл в «Фейеноорд», «Лацио» или «Страсбург»
Российский полузащитник выбрал «Реал Сосьедад».
31.08.2023 12:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что Абаскаль не разрешает игрокам пить пиво после матчей
Красно-белые занимают 7-е место в таблице РПЛ после шести туров.
31.08.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Капитан «Ростова» Глебов заявил, что Карпин стал больше нервничать из-за результатов команды
Ростовчане занимают только 11-е место в РПЛ по итогам 6-ти туров.
31.08.2023 12:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Лилля» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Бальде
Transfermarkt оценивает футболиста в два с половиной миллиона евро.
31.08.2023 11:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итальянский «Торино» объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова
Итальянский «Торино» объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова
Грузинский футболист выступал за бело-голубых с 2021 года.
31.08.2023 11:54
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о возможном уходе Тикнизяна
Футболист выступает за клуб с лета 2021 года.
31.08.2023 11:05
Футбол
Агент Миранчука сообщил, что Алексей не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини
Российский полузащитник выступает за бергамасков с 2020 года.
31.08.2023 10:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.