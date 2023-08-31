Бывший вице-президент ФИФА высказался о составе сборной Карпина на матчи с Египтом и Катаром

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился эмоциями о количестве игроков в сборной России.

Накануне был опубликован состав игроков, которых Карпин вызвал на сбор в национальную команду. В него вошли 49 футболистов.

«Я отношусь к этому спокойно. Что 40 человек, что 49, что 50. Это дело тренера. Никаких эмоций нет, вызвали и вызвали. Если бы Карпин рассказал о целях и задачах сборов, можно было бы дать оценку. А так это только пустые разговоры»,- сказал Колосков.

Ранее бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили также оценил новых игроков сборной, назвав большую часть из них «бесцветными и одинаковыми».