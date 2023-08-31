Президент «Реала Сосьедад» — о переходе Захаряна: мы исполнили мечту!

Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай прокомментировал переход российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо».

«Мы следили за Арсеном с 2019 года. С 16 лет он был под нашим наблюдением. «Реал Сосьедад» сделал про него кучу отчётов, всего их получилось 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена – это радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту! Мы всегда верили в этот трансфер», — сказал Аперрибай на ютуб-канале Nobel.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

20-летний футболист вышел на 75-й минуте матча 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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