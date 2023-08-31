Булыкин - о переходе Сазонова в «Торино»: у «Динамо» и так проблемы, а теперь ещё и это

Сегодня, 31 августа, «Динамо» официально подтвердило переход 21-летнего Сазонова в итальянский клуб «Торино».

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «бело-голубых» оценил трансфер защитника, а также рассказал, будет ли уход футболиста сильным ударим для «Динамо».

«У «Динамо» и так постоянные проблемы в обороне, а тут ещё и защитник ушёл. О его шансах в Италии, многие футболисты могут играть в европейских чемпионатах, вопрос только в том, как они смогут адаптироваться и как будут себя вести далее. На мотивации и хорошем настроении можно годик продержаться, а дальше всё зависит от того, как ты будешь тренироваться, будет ли доверять тренер, как ты адаптируешься, будешь вести себя в быту и с партнёрами по команде, понравится ли тебе. Это всё очень влияет на зарубежную карьеру. Конечно, Сазонов по футбольным качествам может там играть, а вот всё остальное может повлиять на его нахождение в «Торино». Будем надеяться, что всё у него получится», - рассказал Булыкин.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» назвал переход Сазонова в «Торино» лучшим кейсом РПЛ.