Трансфер защитника Капишабы из «Брагантино» в ЦСКА сорвался из-за политики

«Ред Булл» наложил вето на трансфер защитника клуба «Брагантино» Жуниньо Капишабы в ЦСКА, сообщает Ge Globe.

Причиной стали санкции, наложенные на Россию. «Ред Булл», владеющий «Брагантино», не устроили проблемы с переводом денежных средств за трансфер.

Ранее нападающему Викторе Давиле пришлось выкупать контракт у мексиканского «Лиона» для перехода в ЦСКА. Подобным способом в «Динамо» из «Пачуки» перебрался полузащитник Луис Чавес.

Предполагалось, что армейцы заплатят «Брагантино» 7 млн евро за Капишабу.