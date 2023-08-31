Агент Капишабы подтвердил, что футболист не перейдет в ЦСКА

Адриано Спадото, агент защитника клуба «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы, подтвердил, что его трансферу в ЦСКА не суждено случится.

«Трансфер Капишаба в ЦСКА сорвался, потому что клуб не смог предоставить банковские гарантии по оплате трансфера игрока», - приводит «Чемпионат» слова агента.

Ранее нападающему Викторе Давиле пришлось выкупать контракт у мексиканского «Лиона» для перехода в ЦСКА. Подобным способом в «Динамо» из «Пачуки» перебрался полузащитник Луис Чавес.