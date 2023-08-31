Захарян назвал российских футболистов, которые могут уехать в Европу

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал российских футболистов, которые способны перейти в европейские команды.

«Хотел бы видеть Костю Тюкавина в Испании. Пиняев Серёга, думаю, тоже в Испанию. Он в атаку любит играть. Это чисто его футбол. Думаю, Карпукас. Он хороший футболист. Возможно, в какую-нибудь Италию. Подошло бы ему. Ярик Гладышев, надеюсь, тоже будет, парень габаритный, может Англию выдержать. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон», — сказал Захарян в интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 13 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

20-летний футболист в дебютном матче вышел на 75-й минуте матча 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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