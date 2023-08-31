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Легенда ЦСКА раскритиковал Карпина за вызов 49 футболистов в сборную России

Национальной команде предстоят три матча.
31 августа 2023 19:15
автор: Максим Скороходов

Советский защитник ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, вызвавшего 49 футболистов в национальную команду.

«Я не видел, чтобы в сборную 49 человек вызывалось! Никогда такого не было! Да, может быть два состава, но не 49 игроков! Их что, потом всех в Катар повезут? Это вообще смешно! Что, Карпин не видел, как играют эти футболисты? 11 основных, 11 запасных, 22 человека — всё, достаточно», приводит «Газета.ru» слова Пономарёва.

Сборная России проведет товарищеские матчи против олимпийской команды Египта (7 и 11 сентября) и основной Катара (12-го числа). Карпин будет руководить национальной командой не во всех матчах, футболистов разделят на две группы.

источник: «Газета.Ru»
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