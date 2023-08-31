Жеребьёвка ЛЧ: «Бавария» сыграет с «МЮ», «Реал Сосьедад» Захаряна с «Интером»

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
В результате жребия, «Манчестер Юнайдед» в группе А сыграет против «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».
«Реалу Сосьедад» (группа D) вместе с российским полузащитником Арсеном Захаряном в соперники достались «Интер», «Бенфика» и «Зальцбург».
Группой «смерти» оказалась четвёрка из коллектива F: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл».
Остальные группы ЛЧ-2023/2024 выглядят следующим образом:
Группа В:
«Севилья»
«Арсенал»
ПСВ
«Ланс»
Группа С:
«Наполи»
«Реал»
«Брага»
«Унион»
Группа G:
«Ман Сити»
«РБ Лейпциг»
«Црвена Звезда»
«Янг Бойз»
Группа Е:
«Фейеноорд»
«Атлетико»
«Лацио»
«Селтик»
Группа H:
«Барселона»
«Порту»
«Шахтер»
«Антверпен»
Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 19 сентября и продлится до 13 декабря 2023 года. В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Сити».