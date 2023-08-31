Жеребьёвка ЛЧ: «Бавария» сыграет с «МЮ», «Реал Сосьедад» Захаряна с «Интером»

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

В результате жребия, «Манчестер Юнайдед» в группе А сыграет против «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».

«Реалу Сосьедад» (группа D) вместе с российским полузащитником Арсеном Захаряном в соперники достались «Интер», «Бенфика» и «Зальцбург».

Группой «смерти» оказалась четвёрка из коллектива F: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл».

Остальные группы ЛЧ-2023/2024 выглядят следующим образом:

Группа В:

«Севилья»

«Арсенал»

ПСВ

«Ланс»

Группа С:

«Наполи»

«Реал»

«Брага»

«Унион»

Группа G:

«Ман Сити»

«РБ Лейпциг»

«Црвена Звезда»

«Янг Бойз»

Группа Е:

«Фейеноорд»

«Атлетико»

«Лацио»

«Селтик»

Группа H:

«Барселона»

«Порту»

«Шахтер»

«Антверпен»

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 19 сентября и продлится до 13 декабря 2023 года. В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Сити».