Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Сатурна» 

Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул руководящую должность команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Олег Кононов оставил пост главного тренера раменского клуба, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Вместе с ним штаб черно-синих покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко», – написано в заявлении раменской команды.

Сообщается, что исполнять обязанности наставника в настоящий момент будет директор клуба Роман Широков.

«Сатурн» выступает во Второй лиге и после шести туров занимает первое место в турнирной таблице группы Б, набрав 15 очков.