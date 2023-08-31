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Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Сатурна» 

В ближайшее время руководить командой из Раменского будет Роман Широков. 
31 августа 2023 21:40
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул руководящую должность команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Олег Кононов оставил пост главного тренера раменского клуба, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Вместе с ним штаб черно-синих покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко», – написано в заявлении раменской команды.

Сообщается, что исполнять обязанности наставника в настоящий момент будет директор клуба Роман Широков.

«Сатурн» выступает во Второй лиге и после шести туров занимает первое место в турнирной таблице группы Б, набрав 15 очков.

источник: ФК «Сатурн»
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