«Бешикташ» оставил киевское «Динамо» без еврокубков

Футболисты турецкого «Бешикташа» победили киевское «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:0.

Победу турецкому клубу принёс точный удар Венсана Абубакара на 52-й минуте матча. В первом матче «Бешикташ» также победил – 3:2.

Экс-футболист ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов вышел на замену на 75-й минуте.

«Бешикташ» обеспечил себе право сыграть в групповом этапе Лиги конференций, а киевский клуб завершил выступления в еврокубках.