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«Айнтрахт» вышел в групповой этап Лиги конференций, обыграв в ответном матче «Левски» 

Домашняя победа принесла немецкому клубу участие в еврокубке. 
31 августа 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Айнтрахта» на своём поле одолели болгарский «Левски» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги конференций.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «орлов».

В составе победителей забитыми мячами отметились Йесссик Нганкам (79-я минута) и Эйе Скири (86).

В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Таким образом, «Айнтрахт» вышел в групповой этап Лиги конференций, а «Левски» завершил своё выступление на турнире.

Лига конференций.

Квалификация. Плей-офф.

Ответный матч.

«Айнтрахт» (Германия) – «Левски» (Болгария) – 2:0 (0:0)

Голы: Нганкам, 79. Скири, 86.

Первый матч: 1:1.

источник: «Советский спорт»
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