«Айнтрахт» вышел в групповой этап Лиги конференций, обыграв в ответном матче «Левски» 

Футболисты «Айнтрахта» на своём поле одолели болгарский «Левски» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги конференций.
Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «орлов».
В составе победителей забитыми мячами отметились Йесссик Нганкам (79-я минута) и Эйе Скири (86).
В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 1:1.
Таким образом, «Айнтрахт» вышел в групповой этап Лиги конференций, а «Левски» завершил своё выступление на турнире.
Лига конференций.
Квалификация. Плей-офф.
Ответный матч.
«Айнтрахт» (Германия) – «Левски» (Болгария) – 2:0 (0:0)
Голы: Нганкам, 79. Скири, 86.
Первый матч: 1:1.
источник: «Советский спорт»